GRÉGOIRE, Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 12 octobre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Claude Grégoire, époux de dame Carmen Dufour. Il était le fils de feu dame Bernadette Bouffard et de feu monsieur Charles-Édouard Grégoire. Il demeurait à Québec.13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Carmen, son fils Karl; sa sœur Suzanne; son frère Yvan (Danielle Poisson); ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise Dufour (Rolland Bernard), feu Linda Dufour et Jacques Cloutier (Micheline Morissette). Il laisse également dans le deuil plusieurs tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél : 418-688-0878.