FRADETTE, Léopold



À la Maison d'Hélène, le 13 octobre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Léopold Fradette, époux de madame Nicole Beaulieu, demeurant à L'Islet et depuis quelques années au Lac des Plaines à Saint-Cyrille de Lessard. Originaire de Saint-Raphaël de Bellechasse, il était le fils de feu dame Rosalia Fradette et de feu monsieur Paul Fradette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants : Andrée (Martin Lavoie), Michel (Josée Latulippe) et Denis (Martine Delisle); ses petits-enfants : Kelly, Joannie, Arianne, Cédric, Étienne et Sarah, leur conjoint(e), ainsi que son arrière-petits-fils Émile; son frère et ses sœurs : Claude (Denise Turgeon), Thérèse, Réjeanne (feu Clément Théberge) et Laurence Fradette (Marcel Caron), ainsi que Linda Gonthier (Raynald Comeau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Beaulieu : Roméo, Claudette (Roland Garant), Louise (Gaétan St.Pierre), Yvon (Darguise Roy), Francine (Alain Raby) et Danielle (Michel Laflamme). Sont aussi affectés pas son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés au personnel de la Maison d'Hélène, ainsi que celui des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et de l'Hôpital de Montmagny pour leur respect, leur soutien, leur accompagnement exemplaire et la grande qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à laà compter de 9h30,