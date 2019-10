CLICHE, Richard



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 16 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Richard Cliche, fils de feu madame Pauline Caron et de feu monsieur Georges Cliche. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Romuald samedi le 26 octobre à 11 h. Il laisse dans le deuil sa soeur Marie (Jacques Royer); ses nièces: Sophie Royer (Robert Chartier) et Caroline Royer; ses petits- neveux et sa petite-nièce: Vincent-Olivier Henry, Ève-Océane Henry et Damien Royer ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement d'Assise et le CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec à l'adresse suivante: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/