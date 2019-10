AUCLAIR, Wilfrid



Au Centre d'hébergement de Saint- Fabien-de-Panet, le mercredi 25 septembre 2019, est décédé à l'âge de 84 ans et 10 mois, monsieur Wilfrid Auclair, époux de madame Françoise Guillemette. Il était le fils de feu Wilfrid Auclair et de feu Alphonsine Gagné. Il demeurait à Lac-Frontière. La famille recevra les condoléances à la :le samedi 26 octobre 2019 de 9h à 13h55.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire:Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise Guillemette, ses enfants: Jean (Sylvie Lapointe) et Chantal (Gervais Croteau); ses petits-enfants bien-aimés: Mylène (Maxime Bussières) et Kéven Auclair (Claudia Desousa-Théberge), Catherine (Julie Boudreault) et Alexandre Fournier ainsi que ses arrière-petits- enfants: Félix et Émy-Jade. Il était le frère de: feu Jeannette, feu Véronique, Rita et Thérèse Auclair. De la famille Guillemette, il était le beau-frère de: feu Marie- Ange, feu Édouard, feu Wellie, feu Paul et feu Jeanne-D'Arc. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du 3e étage de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi qu'au personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour leurs bons soins et leur professionnalisme.