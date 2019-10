MARTIN, Guyllaume



À Québec, à l'âge de 23 ans, est décédé Guyllaume Martin. Il laisse dans le deuil sa mère Julie Martin, son frère Félix, sa sœur Valérie, ainsi que ses tantes, ses oncles, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 12h30 à 14h.Pour compenser les offres de fleurs et de messes, une contribution volontaire peut être faite à la famille immédiate. Merci. La direction des funérailles a été confiées au :Pour rendre hommage à Guyllaume, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com