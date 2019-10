JOBIN, Denis



À l'Hôpital du St-Sacrement de Québec, le 13 octobre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Denis Jobin. Fils de feu Georges Jobin et de dame Pauline Blais, il demeurait à Québec. Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur : Anne; sa nièce : Marie-Sophie; plusieurs oncles et tantes de la famille Blais et Jobin ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :La famille recevra les condoléancesde 10h à 11h enLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel soignant du CLSC Haute-Ville pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Jobin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par une messe ou un don à la Fabrique Sainte-Angèle-de-St-Malo. Pour rendre hommage à M. Jobin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.