SANFACON, Lise Litalien



Au foyer de Charlesbourg, le 13 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Lise Litalien, épouse de monsieur Roger Sanfaçon, fille de feu dame Antoinette Gaudreault et de feu monsieur Louis Litalien. Elle demeurait à Beauport. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Martin (Manon Vaillancourt), Eric (Dominique Beaudoin); ses petits-enfants : Marie-Eve (Pierre-Luc Lacasse) et Véronique (Marie-Josée Lévesque), Jérémy et Gabriel; son arrière-petite-fille : Marie-Pier Lacasse; ses frères et sœurs : Lorraine (Roger Lefebvre), Céline (Jocelyn St-Pierre), Jacques (Louise Duchesneau), feu Jean-Louis; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sanfaçon : Lucille (Guy Boucher), feu Noëlla (Pierre Côté), Raymond (Yvette Robitaille), feu Jules, Céline (feu Michel Bilodeau), Gaétane (Jean-Pierre Audibert), Réjeanne (Wellie Côté), feu Denis, Jacques (Fabienne Labrie), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.