PERREAULT, Anita Gagnon



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Anita Gagnon, épouse de feu monsieur Jacques Perreault. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Gagnon et de feu dame Marie Paré. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéLe corps sera déposé au cimetière paroissial sous la direction desElle a maintenant rejoint son époux Jacques et elle laisse dans le deuil ses sœurs et son beau-frère: Laurette, Pauline (Laurent Simard) et elle était la sœur de feu Polydor (feu Thérèse Lussier), feu Irène, feu Alibé (feu Marguerite Labrecque), feu Germaine (feu Henri Letarte), feu Welly (feu Jeanne Blouin), feu Raymond (feu Gilberte Simard) et feu Roger; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perreault: Roland (Raphaëlla Bélanger), Rolande (Michel Juneau), Ghislaine (feu Jacques Desrochers) et elle était la belle-sœur de feu Jacqueline et feu Marc (feu Gisèle Auclair). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Nathalie Perreault, son filleul Vincent Juneau, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/