OUELLET, Maxime



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 octobre 2019, à l'âge de 29 ans, est décédé monsieur Maxime Ouellet. Il était le fils de madame Micheline Sévigny et de monsieur Daniel Ouellet. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil sa mère Micheline, sa sœur Caroline (Samuel Poirier), sa grand-mère Anne-Marie Lepage (feu Georges Sévigny), sa marraine Christiane, son parrain François, son filleul Thomas, son père Daniel Ouellet. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera, en présence des cendres, à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Qc) H1N 1C1 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon.