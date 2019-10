À quand un grand combat à Montréal?

QUÉBEC | Artur Beterbiev est le meilleur boxeur au Québec. Il a gagné son premier titre mondial en Californie et a mérité un titre unifié à Philadelphie.

Steven Butler a sa première chance pour gagner un titre mondial. Il va devoir aller se battre à Tokyo.

C’est à Frisco au Texas qu’Eleider Alvarez a défendu son titre WBC en février dernier.

Jean Pascal est redevenu champion régulier WBA à New York.

La question que se posent des milliers d’amateurs de boxe est légitime. Quand est-ce qu’on va revoir un grand combat de championnat à Montréal ?

Du côté de Beterbiev et d’Alvarez, les décisions sont prises par Bob Arum, de Top Rank. Il faudrait qu’Yvon Michel, de GYM, puisse garantir une bourse millionnaire aux guichets et fournir une bonne sous-carte pour qu’on revoie nos champions du monde au Centre Bell. Ou au Centre Vidéotron.

L’argent, je présume que ça doit se trouver. Surtout qu’Yvon Michel connaît une de ses meilleures années financières en carrière. Mais des boxeurs, GYM n’en compte qu’une poignée. Ça risque d’être long avant qu’on ait droit à un banquet de boxe à Montréal...

À moins que la réponse ne se trouve du côté d’Eye of the Tiger Management ?

ON COGNE À LA PORTE

En apparence, EOTTM et Camille Estephan suivent les traces d’InterBox dans les grandes années de Hans Muhlegg et de son directeur Yvon Michel. Avec l’argent de Muhlegg, InterBox a fait signer des contrats à presque tous les boxeurs de l’époque. La compagnie s’est effondrée quand Leonard Dorin a disjoncté en Roumanie le jour de la pesée.

Photo courtoisie Camille Estephan

Promoteur

Camille Estephan fait la moue :

« InterBox de l’époque ramassait tous les boxeurs. Nous n’embauchons que les meilleurs, c’est très différent », dit-il.

Effectivement, la liste est impressionnante. Sadriddin Akhmedov, Arslanbek Makhmudov, Artem Oganesyan ont tous un championnat du monde amateur autour de la ceinture. Ils sont à quelques combats d’un gala millionnaire. D’autres comme Steven Butler, Erik Bazinyan et Yves Ulysse cognent à la porte des grands combats. David Lemieux s’est déjà battu trois fois en championnat mondial, dont une défaite contre Gennady Golovkin.

Et il y en a d’autres qui sont en attente, comme Simon Kean, d’une chance sérieuse sur la scène internationale.

Investissements importants

Quand on consulte la liste des athlètes et des événements, on réalise qu’on parle d’investissements dans les millions de dollars pour Camille Estephan.

« Une entreprise sérieuse a besoin d’investissements, c’est normal. D’ailleurs, ces millions ne viennent pas tous de moi. Ce sont les Québécois qui ont contribué par leur intérêt et leurs billets. Je peux dire que nous sommes moins à risque en 2019 que lors des premières années. On va avoir vendu pour 1,5 million de dollars en billets cette année. Plus 800 000 $ en commandites avec les partenariats avec Videotron, Budweiser, Loto-Québec et evenko. La télévision internationale va bien et la croissance de notre réseau de télé Punching Grace continue de nous impressionner », de dire Estephan.

Par contre, on le réalise avec Artur Beterbiev, c’est parfois plus long de « vendre » un boxeur immigré qu’un produit local. Quoique Lucian Bute a également prouvé le contraire...

REMPLIR LE CENTRE BELL

Estephan est formel. Son entreprise va présenter de grands combats de championnat du monde à Montréal d’ici peu.

« Quand ça va être le temps, on va être capable de monter une structure financière pour attirer les grands promoteurs et la télévision internationale à Montréal. On l’a fait avec David Lemieux contre (Hassan) N’Dam et Billy Joe Saunders à la Place Bell, à Laval. Que ce soit Simon Kean qui demeure le plus gros vendeur de tickets au Québec ou Arslanbek Makhmudov, un de nos poids lourds va avoir la chance de se battre pour un titre mondial et ça va se passer au Québec. Nous allons être prêts. Quand on a la star et la foule, on devient convaincant », de dire Estephan.

Il cite l’exemple de Jean Pascal contre Bernard Hopkins.

« C’est simple, Jean Pascal vendait beaucoup plus de tickets au Québec que Bernard Hopkins ailleurs aux États-Unis. C’est la clé. »

« Mais il faut investir et travailler très fort. Même le puissant Canadien doit travailler d’arrache-pied pour vendre ses tickets. Il faut offrir des cartes de boxe avec des adversaires de qualité. Comme sait le faire la UFC. Et il faut vendre les tickets et non pas les donner, comme ce fut une habitude néfaste au Québec », dit-il.

Créer la rareté

C’est ainsi qu’Estephan a demandé à evenko de limiter à 5000 le nombre de billets, le 7 décembre au Centre Bell. Il y en a déjà plus de 2550 vendus. Pour voir Lemieux, Makhmudov, Akhmedov et compagnie. On veut créer la rareté. Et favoriser également les abonnements au réseau Punching Grace pour ceux qui n’auront pu acheter de billets.

Aller à New York, Atlantic City, Philadelphie, Vegas ou Tokyo, les journalistes du Journal sont habitués. C’est leur travail de servir les lecteurs.

Mais pour les fans, c’est une autre histoire.

Ils ont vu grandir Beterbiev, Ulysse, Butler, Alvarez et Rivas. Quand ça devient sérieux, faut se contenter de la télé pour les applaudir.

Ça fait beaucoup... nés pour un petit pain.