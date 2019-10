CAUCHON, Marie-Ange Lachance



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 octobre 2019, à l'âge de 102 ans et 6 mois, nous a quittés dame Marie-Ange Lachance, épouse de feu monsieur Émile Cauchon. Elle était la fille de feu monsieur Anatole Lachance et de feu dame Emma Ferland. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour unede 9h à 11h auLe corps sera déposé au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Denise Bouret), Ghislaine (feu René Lavoie), Gisèle (André Allaire), Lucille (Jacques Boucher) et elle était également la mère de feu Gilles ; ses petits-enfants : Sylvie (Claude Blouin), Chantal, Nathalie (Denis Gobeil), Christian, Martin (Chantal St-Pierre), Louis (Emilie Levac), Yves (Isabelle Ménard), Julie (Carl Grimard), Karine; ses arrière-petits-enfants : Jonathan, Maxime, Jessica, Kéven, Laurence, Mathis, Mélina, Andréanne, Félix- Antoine, Laurianne, Médérick, Emile, Ludovick, Nathan, Coralie et son arrière -arrière petite-fille Zoé; son frère et sa belle-soeur Oscar (Aline Fortier) et elle était la sœur et belle-sœur de feu Marie-Anna (feu Wilfrid Turmen), feu Gérard, feu David (feu Marie-Rose Thomassin), feu Gérardine (feu Rosaire Guérin), feu Isidore, feu Cyrias, feu Laura (feu Patrick Racine), feu Antonio (feu Francoise Fortier) , feu Blanche (feu Eugène Bolduc), feu Rose (feu René Deraiche), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Philippe Cauchon, feu Maurice Cauchon, feu Armand Cauchon, feu Fernande Cauchon (feu Paul-Emile Couture), feu Marie-Ange Cauchon (feu Gérard Giguère), feu Irène Cauchon (feu Gérard Blouin), feu Yolande Cauchon (feu Lionel Létourneau), feu Marie-Jeanne Cauchon (feu Paul Paré), feu Lucette Cauchon (feu René Vaillancourt). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel des Jardins de la Côte et de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/