NADEAU, Michel



À l'Hôpital St-François d'Assise, entouré des siens, le 12 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Michel Nadeau, époux de madame Claudette Desmarais, fils de feu madame Marie-Anna Bédard et de feu monsieur Lucien Nadeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 26 octobre 2019, de 17 h 30 à 21 h 30 et lede 10 h à 13 h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Joseph de Victoriaville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Chantal (Michel Lopez); ses frères et sœurs : Doris (feu Gunther Emmel), Donat (feu Rolande Nadeau), Philippe (Michèle Tremblay), Monique, Hélène et Bertrand (Nicole Côté). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desmarais : Denis (Jeannine Poudrier), feu Pauline (Claude Bouffard), feu René (feu Marcelle Gosselin), feu Gisèle (René Bazin), feu Rosaire (feu Denise Cappelli) ainsi que de nombreux neveux, nièces, amis et amies. Un remerciement spécial au personnel du 8e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.