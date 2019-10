RICHARD, Michèle



Au Centre Hospitalier de l'Université Laval (CHUL), le 15 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Michèle Richard, veuve de feu monsieur Paul- André Audet, fille de feu Mariette Létourneau et de feu Joseph-Émile Richard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, André et Marc (Lise Lagacé); sa petite-fille: Michelle; ses beaux-frères et belles-sœurs: Fernand (Carole Audet), Claude (Marie-France Braie), Pierre (Lise Audet), Gisèle (feu Bill Crowley) et Aline (feu John Adams); ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces, oncles, tantes, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHUL et de la résidence pour retraités Chartwell Domaine de Bordeaux de s'être si bien occupé de leur mère. La famille veut également dire un merci tout particulier à Francine Fournier et à Louise Elie pour le dévouement dont elles ont fait preuve et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec, G1J 0H4, tél. 418 525-4385. www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.