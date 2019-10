LEBLOND, Bernadette Leblond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 octobre 2019, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée madame Bernadette Leblond, épouse de feu monsieur Lucien Leblond. Depuis quelques années, elle avait quitté sa paroisse natale, Saint-Lazare-de- Bellechasse, pour la Résidence Fleuribel à Honfleur. Elle était la fille de feu Pierre Leblond et de feu Marie-Laure Bilodeau.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9 h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Gaétane Gagné), André (Aline Lagrange), Jacques (Lyna Roy), Madeleine (Patrice Labrecque), Émile, Suzanne (feu Denis Chabot), Richard (Monique Morissette), Rachel (Louis Vermette), Danielle (Réal Aubé), Conrad (Louise Rochette) et Jacinthe (Denis Blais); ses 29 petits-enfants et ses 64 arrière-petits-enfants et (2 à venir). Elle était la sœur de: feu Laurette (feu Jean-Baptiste Leblond), feu Émilien (Lucienne Labbé), feu Rollande (feu Alphonse Leblond), feu Marguerite (feu Henri-Paul Hamel), feu Gérard (feu Pauline Doiron), Marie-Paule (Ovide Bissonnette), Albert (Denise Godbout), Jeannine (feu Jean-Marie Robitaille), feu Jean-Noël (Lyse Godbout), Léopold (Thérèse Labbé), Cécile (feu Albert Laflamme, Denis-Julien Brisson) et Victorien (feu Diane Larochelle). Elle était la belle-soeur de feu sr Germaine Leblond (n.d.p.s.), feu sr Marie-Paule Leblond (n.d.p.s.), feu Jean-Baptiste Leblond (feu Laurette Leblond), feu Alphonse Leblond (feu Lucienne Duchesneau), feu Léonard Leblond (feu Thérèse Talbot), feu Julien Leblond (feu Thérèse Duquet), feu Georgette Leblond (feu Bertrand Plante), feu Eugène Leblond (Hélène Samson), feu Laurette Leblond (feu Adélard Plante), Marie Leblond (feu Louis Talbot), feu Simone (feu Pierre Nadeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de la Résidence Fleuribel et de l'Unité des soins de courte durée de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins à madame Leblond. Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fabrique de la Saint-Lazare-de-Bellechasse 116-D de la Fabrique Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la