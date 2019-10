MARTEL, Lyse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 octobre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Lyse Martel, conjointe de monsieur Benoît Bourke, fille de feu Gérard Martel et de feu Germaine Frenette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au:de 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Benoît; ses filles : Marilyse (Philippe Provencher) et Audrey (Marcel Guenette); ses petits-enfants : Victor et Rachel, son frère Benoît (Josée Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Madeleine (feu Paul-Émile Bergeron), Monique (feu François Chartré), Jean-Claude (Andrée Doyon), Réal (Lise Morissette) et Michel (Lise Pruneau) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1705-1155, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal Qc, H3B 9Z9. Tél. : 1 877 990-7171.