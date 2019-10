LEBLANC, Rosaire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Rosaire Leblanc. Né à Causapscal, le 28 octobre 1941, il était le fils de feu dame Yvonne Blais et de feu monsieur Célestin Leblanc. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle dimanche 27 octobre 2019 de 14 h à 15 h 45. Les cendres seront déposées au cimetière de Beauport (Boul. Raymond) à une date ultérieure. Monsieur Leblanc laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Léona (feu Elzéar Savoie), Solange (Paul-Henri Gingras), Louis-Jacques (Lise Bouchard), Madeleine (Noël Blais); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de