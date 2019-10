LANDRY, Marcel



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 1er octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Landry, époux de feu dame Jeanne Morin, fils de feu Camille Landry et de feu Éliane Lavoie. Il demeurait à Sainte-Foy.La famille vous accueillera pour recevoir les condoléances, dès 13 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: feu Joanne, Yvan (Louise Sauvé), Mario (Danielle Larouche) et Luc (Line Lewandowski); ses petits-enfants: Adam, Philippe, Éliane et Arnaud. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marius (Carmelle Lévesque), feu Marthe (en 1res noces feu Lorenzo Charest, en 2es noces feu Léo Déry et en 3es noces feu Jean-Paul St-Pierre), feu Antoine (Cécile Pelletier), Robert (Gisèle Plante), Lauretta (feu Vincent Bélanger), Lauréat (Olivette Maltais), Régis (Édith Garon), Denise (Gérard Bélanger); ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale et du CLSC de Sainte-Foy et Sillery pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC, G1S 3G3, tél. : 418 683-8666, www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.