Alain Vigneault n’est pas satisfait du trio de Claude Giroux

Les Flyers de Philadelphie connaissent un départ plutôt mitigé cette saison et leur entraîneur-chef Alain Vigneault croit que certains peuvent en donner plus, à commencer par le trio de Claude Giroux.

Le Franco-Ontarien ainsi que ses partenaires Jakub Voracek et James van Riemsdyk n’obtiennent pas les succès escomptés jusqu’ici. Giroux et Voracek ont chacun quatre points en sept parties, le premier des deux hommes n’ayant pas touché la cible une seule fois. Dans le cas de van Riemsdyk, c’est la sécheresse totale, puisqu’il a été blanchi en 2019-2020.

Aussi, malgré la victoire de 6 à 2 aux dépens des Golden Knights de Vegas, lundi, Vigneault demeurait sur son appétit quant à la performance de cette ligne d’attaque. Au cours de la soirée, il a laissé Giroux au centre durant l’entièreté de la partie, une première cette année.

«Ils doivent trouver la solution. Les autres trios ont créé une chimie, a-t-il commenté au quotidien "The Philadelphia Inquirer". Ce sont trois gars d’expérience étant là depuis longtemps et ils devraient savoir comment bien jouer et appliquer la recette.»

Certes, l’ancien pilote du Canadien de Montréal se croise les doigts pour que les trois patineurs concernés rebondissent. Les Flyers (3-3-1) pourraient chuter davantage au classement s’ils ne parviennent pas à produire. Vigneault doit regarder toutes ses options au cas où les ennuis de ses vétérans se poursuivent. Cela inclut des modifications à ses trios.

«Nous sommes rendus à la troisième semaine et parfois, ça prend deux semaines, peut-être un mois. Il faut également trois mois pour bien connaître ce que vous avez sous la main et ce qui est disponible dans les circuits mineurs, a-t-il dit. Nous avons effectué certains changements dans la formation, promu quelques jeunes; du temps est parfois nécessaire. On doit être patient et déterminer nos attentes. Quand vous constatez que ça commence à fonctionner, vous laissez le tout en place. Au bout du compte, on tente d’amener ce club à la victoire.»

Jeudi, les Flyers avaient rendez-vous avec les Blackhawks de Chicago au United Center.