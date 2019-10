LANGLOIS, Roger



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 21 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Roger Langlois, époux de feu dame Pauline Morency. Né à Valleyfield, le 19 mai 1945, il était le fils de feu dame Aline Gauthier et de feu monsieur André Langlois. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Monsieur Langlois laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Dany Bouchard) et Eric (Monia Gaudreault); ses petits-enfants: Pierre-Alexandre et Dominique; ses frères, sa sœur et sa belle-sœur: Claude, Paul (Monique Jobin), Lise; son neveu et sa nièce: Daniel Langlois (Nancy) et Josée Langlois (Jean-Philippe); ses petits-neveux et petites-nièces: Lauryann, Louis-Philip, Julyann, Justin ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de