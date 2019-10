JUNEAU, Diane



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 15 octobre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Diane Juneau, fille de feu Cécile Bissonnette et de feu Georges Juneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Lise Juneau Gosselin (feu Michel Juneau); son neveu Karl (Sarah Hamelin) et leurs enfants: Raphaëlle et Cédrik; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement, de l'Hôpital Laval (IUCPQ) et du CLSC La Source de Limoilou pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca ou à l'Association pulmonaire Québec 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec, téléphone: 1-888-768-6669, www.pq.poumon.ca ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, téléphone: 418 682-6387, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.