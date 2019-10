ROBITAILLE, Camille



Au CHUL, le 12 octobre 2019, à l'âge de l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Camille Robitaille, conjoint de feu Pauline Clermont, fils de feu Diana Emond et de feu Honoré Robitaille. Il demeurait à Neufchâtel, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc à une date ultérieur. Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie, ses petits-fils : Deven et Dyland Morand, (leur père Martin Morand); sa sœur: feu Thérèse Robitaille, sa belle-mère: Alicia Robitaille (feu Léopold Clermont); ses belles-sœurs de la famille Clermont: Nicole (feu Gilles Legault), Lise Clermont (feu Marcel Esculier), Aline (feu Pierre Clermont); son beau-frère : Marc Clermont (Anne Vézina), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, tél. : 418 656-6241, poste 2, téléc.: 418 656-6323, courriel : info@diabec.com, site Internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.