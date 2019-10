Bell perd sa principale dirigeante québécoise

BCE Inc. perd sa plus importante dirigeante au Québec. La présidente de la direction du Québec de l'entreprise, Martine Turcotte, a annoncé jeudi son départ à la retraite, programmé pour janvier 2020, au moment même où entrera en fonction le nouveau PDG de la compagnie.

Ce départ à la retraite coïncide en effet avec l’entrée en poste du prochain président et chef de la direction de Bell, Mirko Bibic, actuellement chef de l’exploitation de l’entreprise de télécommunications.

Après être devenue la première femme à occuper le poste de chef des affaires juridiques de l'entreprise, Mme Turcotte est devenue en 2011 présidente de la direction du Québec. C’est l’un des rares visages francophones au sein de la direction de Bell, une entreprise essentiellement gérée à partir de Toronto.

Bell annoncera la nomination d'une nouvelle personne au titre de président(e), direction du Québec sous peu, précise l’entreprise dans un communiqué.

« Incroyable dirigeante dotée d'un brillant esprit d'analyse et juriste remarquable, Martine Turcotte est aussi une leader grandement engagée dans la communauté. Sa passion et sa compréhension des enjeux ont joué un rôle essentiel dans la réussite de la revitalisation de Bell », a déclaré le PDG sortant, George Cope.

Le travail de Mme Turcotte a également été salué par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « La Chambre tient à souligner la qualité du travail accompli par Martine Turcotte ainsi que son engagement, tout au long de sa carrière, pour la vitalité de la métropole. Elle a joué un rôle clé dans la transformation de ce fleuron de l’économie québécoise. Elle a également su se distinguer et gagner le respect de toute la communauté par ses grandes qualités de leader et son implication soutenue au sein de causes importantes », a déclaré Michel Leblanc, le PDG de la Chambre.