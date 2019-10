LEMIEUX, Rolande



Au C.H.U.L., le 10 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Rolande Lemieux, épouse de feu monsieur Guy Lafrance, fille de feu Noël Lemieux et de feu Dulcina Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera auLe vendredi 25 octobre 2019 de 19 h à 21 h.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 10 heures. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Claire Morin) et Chantal (Joseph Raphaël); ses petits-enfants: Léanne (Marc-Oliver Parent), Michaël et Joanie; ses arrière-petits-enfants: Meyloé, Alec et Nolan; ses frères et sœurs: feu Henri Lemieux (feu Annette Poudrier), feu Philippe Lemieux (feu Jacqueline Langlois), feu Yvette Lemieux (feu Lucien Guay), feu Jean-Charles Lemieux (feu Gaby Jacques), feu Rita Lemieux (feu Jacques Vaillancourt), feu Noëlla Lemieux (feu Lucien Thibault), Jacques Lemieux (feu Madeleine Plamondon), Pierrette Lemieux (Jacques Rochette) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du C.H.U.L. pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3. Tél.: 1 888 939-3333 www.cancer.ca.