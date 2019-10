VAILLANCOURT, Lionel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 17 octobre 2019, à l'âge de 98 ans et 2 mois, est décédé monsieur Lionel Vaillancourt, fils de feu madame Léona Létourneau et de feu monsieur Elzéar Vaillancourt. Il était le Frère de Marcel Vaillancourt (Thérèse Poirier), dernier de leurs 19 frères et sœurs dont: Arsène, Éliana, Fernand, Gemma, Germaine, Jeanne-DArc, Joseph, Lydia, Simone et Paul-Émile. Né à Saint-Pierre Île d'Orléans, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Irène Thibault, ses enfants: Rémy (Édith Mercier), Sylvie (Louis Côté), Martin (Betty Yolanda Ruiz Vargas), Bruno (Sophie Gosselin); ses petits-enfants: Dominic, François, Félix, Étienne, Anne-Marie, Frédéric, Myriam, Ariel-Alexandre, Camilo et Laurian. Dans la famille Maheux: Luce (Gérard Lavoie) et Sonny (Michel Lachance); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse madame Andrée Maheux et son fils Rodrigue. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.suivie d'une rencontre pour les proches jusqu'à 13h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le samedi 2 novembre à 11 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org ainsi qu'à la Fondation de l'Auberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Québecc Téléphone : 418 694-9316 Courriel : fondation@lauberiviere.org Site web : www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.