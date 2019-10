Biscuits à la citrouille

Vous avez acheté une belle grosse citrouille au marché et vous avez de la purée de citrouille pour les fins et pour les fous ? Cette recette, à faire et à refaire, devrait régler votre problème !

Portions : 18

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

Purée de citrouille

1 citrouille (voir NOTES)

Biscuits

1/3 tasse de beurre

1 tasse de purée de citrouille

2/3 tasse de cassonade

1 œuf

2 tasses de gros flocons d’avoine (gruau à gros flocons)

½ tasse de farine de blé entier

2 c. à thé de cannelle moulue

½ c. à thé de muscade moulue

1/3 tasse de pépites de chocolat, facultatif

PRÉPARATION

Purée de citrouille Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable). Couper la citrouille en deux. À l’aide d’une cuillère, retirer les graines et les filaments. Déposer la citrouille sur la plaque de cuisson, face vers le bas. Cuire au four de 1 heure à 1 heure 30 minutes, selon la grosseur de la citrouille, jusqu’à ce que la pointe d’un couteau s’insère facilement dans la chair. Laisser tiédir de 15 à 20 minutes. À l’aide d’une cuillère, gratter la chair et la déposer dans le récipient du robot culinaire. Réduire en purée lisse. Au besoin, procéder en plusieurs étapes pour éviter de surcharger l’appareil. Transvider dans des contenants de 1 tasse pour usages futurs. Biscuits Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable). Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, faire fondre le beurre 30 secondes. Ajouter la purée de citrouille, la cassonade et l’œuf. Mélanger à la fourchette. Ajouter l’avoine, la farine, la cannelle et la muscade. Bien mélanger. À l’aide d’une cuillère à crème glacée, former 18 boules de pâte et les déposer sur la plaque de cuisson. Aplatir légèrement avec la fourchette. Décorer les galettes de pépites de chocolat pour former un sourire, si désiré. Cuire au four de 15 à 17 minutes. Laisser tiédir. Les biscuits se conservent une semaine au réfrigérateur ou un mois au congélateur, dans un contenant hermétique. La purée se conserve une semaine au réfrigérateur ou six mois au congélateur. Valeurs nutritives

Calories 215 Protéines 4 g Lipides 8 g Glucides 31 g Fibres 3 g Sodium 36 mg

NOTES