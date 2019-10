Brigitte Boisjoli: sa fille en «terrible two»

Charlie, la fille de 2 ans et demi de Brigitte Boisjoli, commence, semble-t-il, à exprimer son caractère.

«Je n’ai jamais autant entendu le mot "non", a rigolé Brigitte, sur le tapis rouge du Premier Gala de l’ADISQ, mercredi. Mais ma fille fait aussi beaucoup de spectacles, elle chante souvent. Elle est très éveillée, joyeuse... Mais aussi très caractérielle, comme tous les bébés de 2 ans! (rires)»

La maman dit avoir hâte au début de la tournée «Noël, une tradition en chanson», qui l’entraînera à faire plus d’une vingtaine de spectacles en moins d’un mois, mais redoute également de devoir se séparer de sa fillette.

«Je me suis arrangée pour dormir chez moi tous les soirs et me réveiller avec elle tous les matins, a expliqué Brigitte. Je vais manquer de sommeil, comme toutes les mamans du monde (rires). Je veux maximiser mon temps avec elle le jour, pour partir la tête tranquille le soir.»