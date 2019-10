BRP ouvre les portes de son centre d’innovation

VALCOURT – BRP a ouvert jeudi les portes de son centre d’innovation, où sont exposés des prototypes du passé, mais aussi du futur.

Les produits de BRP sont vendus dans plus de 120 pays à travers le monde et les ventes annuelles dépassent les 5 milliards $.

Le fabricant de Valcourt, en Estrie, est reconnu pour ses designs uniques dans l'industrie du sport motorisé. L'équipe de concepteurs de BRP a considérablement grossi depuis l'entrée en poste des premiers designers il y a maintenant 50 ans.

Aujourd'hui, à son centre d'innovation, l'entreprise emploie plus de 80 personnes. Leur principal atout: leur créativité et leur approche visionnaire.

Être en mesure de s'adapter aux tendances émergentes, tout en redéfinissant l'expérience pour l'utilisateur, c'est ce qui a permis à ses motoneiges et à ses motomarines, et plus récemment, à ses véhicules trois roues Can-Am Spyder, de traverser les décennies.

Entre la modélisation et la commercialisation d'un produit, il peut s'écouler plusieurs années. Parfois, les idées évoluent plus vite que les besoins des consommateurs.

Pour le futur, BRP projette d’offrir une gamme de véhicules électriques destinés à la mobilité urbaine. Difficile de dire pour l'instant, quand ces produits seront commercialisés.