LAROUCHE, Myriam



Le 22 octobre 2019, est décédée à l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, à l'âge de 38 ans et 1 mois, Mme Myriam Larouche, conjointe de M. Cédrick Simard, demeurant à Québec. Elle était la fille de Mme Sylvie Guilmette et de M. Alain Larouche. La famille accueillera les parents et ami(e)s le vendredi 25 octobre 2019, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, samedi 26 octobre 2019, de 9 h à 11 h, àl'Alliance funéraire du Royaume520, boul. Saguenay EstChicoutimi G7H 1L2Elle sera inhumée au cimetière de Jonquière. Outre son conjoint M. Cédrick Simard, Mme Larouche laisse dans le deuil son fils Rafael Simard; les enfants de M. Cédrick Simard: Thomas Simard-Fawns et Jaycen Simard; ses parents: Sylvie Guilmette et Alain Larouche et elle est allée rejoindre son frère Stéphane. Elle était la petite-fille de feu Léonard Larouche (feu Carmène Larouche) et de feu Paul Guilmette (feu Alice Larouche). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-parents Jocelyne Simard et Michel Grandisson; ses beaux-frères: Pascal Grandisson et Keven Grandisson; sa filleule Annabelle Sainte-Croix, ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier la docteur Louise Provencher et tout le personnel de l'unité d'oncologie de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec pour leur support et les bons soins prodigués à Myriam. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de Centre des maladies du sein (Chu de Québec) sera présente au salon afin de les recueillir.