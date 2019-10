LEE, Michel



À l'I.U.C.P.Q., le 11 Octobre 2019, à l'âge de 72 ans est décédé M. Michel Lee. Il est le fils de feu M. Gérard Lee et de feu Mme Germaine Garneau. Il laisse dans le deuil son épouse : Linda Dignard ; sa fille : Sabrina (Benoît Pelletier); ses petits-fils adorés : Félix et Raphaël ; ses sœurs et ses frères : Denise (feu Joseph Bolduc), Louisette (Lucien Lachance), Huguette (Gilles Germain), feu Micheline (Paul Tremblay, Rose Daspe), feu Serge, Diane, Francine (Guy Labbé), Jocelyn (Martine Morneau) et Gaétan (Danielle Gingras) ; ses beaux-frères : Raynald et Denis ; sa filleule : Manon ; ses nièces : Nadine, Karine et Annie ; ses amis des Chevaliers de Colomb du conseil Laval 2721, tout spécialement Jacques Letarte O.M.I., Stéphane Paré et sa conjointe Caroline Vallée, Roger Barbeau et son épouse Aline ainsi que ses tantes, son oncle, ses cousins et ses cousines. Il est un ex-grand chevalier du Conseil Laval 2721, président du COCCL. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 25 octobre 2019 de 18h00 à 20h30 etde 8h30 à 10h15 au même endroit.La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur du Québec (110-1525 Carling Ave. Ottawa, ON, K1Z 8R9, 1 855 932-5078, dons@coeuretavc.ca)