HETHRINGTON, Lorraine Jean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Lorraine Jean, épouse de feu monsieur Donald Hethrington, fille de feu monsieur Arthur Jean et de feu madame Alphonsine Bourget. Elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Romuald). Elle laisse dans le deuil son fils John; ses frères et soeurs : feu Louis-Philippe (feu Marguerite Huard), feu Bertha; son beau-frère : Georges Bonneau (feu Jane Hethrington, feu Monique Hamel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Hethrington : feu André, feu Maggy (feu Paul Bonneau), feu Harold (feu Candide Émond); ses filleuls : Gordon Hethrington, Jocelyne Bonneau, Alain Duclos et Danielle Jean; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis (es). La famille aimerait remercier tout le personnel du département de neurologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, leur écoute et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, département de rhumatologie. https://fondationduchudequebec.org/à compter de 12h30.