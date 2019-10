Cédric Paquette, un atout très important pour le Lightning

L’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, était très heureux de revoir mercredi soir l’attaquant Cédric Paquette, qui l’a d’ailleurs encore une fois impressionné.

Cooper a louangé le travail de son quatrième trio pivoté par le Québécois. Ce dernier a marqué à son premier match de la campagne dans une victoire de 3 à 2 contre les Penguins de Pittsburgh.

«C’est un joueur très important pour nous, a admis l’instructeur-chef au sujet de Paquette. Il apporte une identité à sa ligne d’attaque. Je pense qu’ils ont passé beaucoup de temps en zone adverse et ont asséné plusieurs mises en échec. C’est lui qui a mené la charge.»

Paquette avait été blessé à un bras lors du dernier match préparatoire de son équipe et celle-ci espère maintenant qu’il pourra reprendre là où il a laissé en 2018-2019. En 80 matchs au cours de la dernière campagne, il a totalisé 269 mises en échec, terminant au sixième rang de la Ligue nationale à ce chapitre.

Mercredi fut un pas dans la bonne direction, car il en a effectué cinq, comparativement à neuf et une pour ses ailiers Luke Witkowski et Patrick Maroon. Cet aspect du jeu lui a permis de créer l’égalité au troisième vingt en redirigeant un tir de Ryan McDonagh, après avoir effectué une mise en échec derrière le filet du gardien Tristan Jarry.

«Nous sommes sur la même longueur d’onde. On envoie des rondelles dans le fond de la zone et on va les chercher. On a été physique depuis les matchs hors-concours et ça ne changera pas, a souligné le hockeyeur de Gaspé. Et chaque fois que la quatrième ligne marque un but, c’est bien.»