LAFLAMME, Louise



Louise, en moins de 10 heures, tu as quitté ce monde de façon foudroyante en nous laissant abassourdis...Entourée des siens, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Louise Laflamme, conjointe de monsieur André Secours, fille de feu madame Cécile Beaulieu et de feu monsieur Richard Laflamme. Elle demeurait à Lévis.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Gabriel et Raphaële (Benoît Lessard), ses petits-fils Tristan et Louis, ses soeurs: Ginette (feu André-Jean Boutin), Céline (Laurent Nadeau) et Sylvie, ses neveux et nièces: Marie-France, Liza et Jean-Philippe (Martine Brien), ainsi que plusieurs parent(s), cousin(e)s et ami(e)s. La famille vous accueillera aude 8 h à 10 h 45 pour les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC via leur site Internet www.coeuretavc.ca.