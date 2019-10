Claude Raymond déçu de ses Astros

MONTRÉAL - À 82 ans, le Québécois Claude Raymond, ancien lanceur et instructeur chez les Expos de Montréal, n’a rien manqué du début de la Série mondiale entre ses Astros de Houston et les Nationals de Washington.

«Les Nationals, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, ça ne me dérange pas», tranche-t-il, lors d’une entrevue téléphonique.

S’il est plutôt indifférent face au club de Washington, M. Raymond a toujours souhaité du succès à la formation de Houston. Pour cause, il a lui-même joué dans la ville texane, pour les Colt .45s en 1964 et ensuite pour les Astros jusqu’en 1967.

«Les Astros, c’est une équipe de cœur pour moi, dit-il. Je faisais partie de l’équipe originale en 1965. À l’époque, on jouait à l’Astrodome, qui venait juste d’ouvrir. C’était extraordinaire. On n’avait jamais vu ça, un tableau indicateur qui allait du champ centre gauche jusqu’au champ centre droit.»

«J’ai été choyé d’être parmi les premiers Astros, nous étions gâtés. Plus tôt dans ma carrière, à Milwaukee, il fallait faire un crochet à la mitaine à côté de notre nom quand on prenait une liqueur ou encore un paquet de gommes. Mais à Houston, on nous offrait même le repas à la fin des matchs.»

Quand rien ne va...

Si le monde du sport professionnel a bien changé avec les années, Raymond se plaît toujours autant à suivre les activités du baseball majeur.

À propos de la présente Série mondiale, il est évidemment déçu des Astros, qui ont perdu les deux premiers duels.

«On peut envoyer des reproches aux partants Gerrit Cole et Justin Verlander, mais les meilleurs lanceurs affrontent les meilleurs frappeurs en Série mondiale, note M. Raymond. Et les joueurs des Astros ne frappent pas, la relève n’a pas fait le travail et défensivement, je n’ai jamais vu Houston jouer aussi mal que mercredi. Tout ça mis ensemble, ça donne ce que ça donne.»

Coller des victoires

Malgré un déficit de deux parties à combler, il y a toujours de l’espoir pour les Astros.

«Ça va être difficile, il faut qu’Alex Bregman et Carlos Correa se réveillent. On y croit encore. Les Astros ont déjà gagné quatre matchs de suite, à plusieurs reprises, cette saison», soulève l’ancien numéro 16 des Expos.

En effet, depuis le début du mois de septembre seulement, les Astros ont connu une séquence de six gains et deux autres séries de cinq triomphes. Il s’agit maintenant de coller des victoires face aux Nationals.