VOISINE, Michel

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2019, à l'âge de 71 ans est décédé monsieur Michel Voisine conjoint de madame Nicole Poliquin, fils de feu Ange-Émile Voisine et de feu Annonciade Laplante. Il demeurait à Saint-Malachie, autrefois de Saint-Charles-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h00. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial sous la direction de la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc. Saint-Damien. Monsieur Voisine laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Poliquin, sa sœur et ses frères : Angela (feu Benoit Boivin), Yvan, feu Yvon (Louisette Rémillard), feu Marie (feu Lucien Dion), feu Lizette, Rémi (France Nicole) ses beaux-frères et belles-soeurs: Robert Messier (Françine Moore), Roch Poliquin (Lise Roy) et son filleul Martin Voisine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement à son neveu Claude Boivin et sa conjointe Brigitte Fiset pour leur présence et leur soutien ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église. Monsieur Voisine a été confiée pour crémation à la