THIBODEAU, Gaston



À l'hôpital Laval, le 20 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaston Thibodeau, époux de madame Adrienne Déry. Il était le fils de feu monsieur Georges-Albert Thibodeau et de feu madame Marie Marcotte. Il demeurait à St-Basile. Monsieur Thibodeau laisse dans le deuil sa fille Gaétane et son fils Dany (Lise Arsenault); ses petits-enfants: Janie (Joanie Durocher), Véronique (Gabriel Leblond), Catherine (Alexandre Bruneau), Myriam (David Morin); sa sœur Cécile (feu Jean-Paul Piché) et son frère Marcel (Roseline Boutin); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Déry: Antoinette (feu Raymond Boivin), feu Paul-Henri (feu Reinette Moisan), Gérard (Jacqueline Bouchard), Simone (Roger Moisan), Lucille (feu Jean Blouin), Pauline (feu Patrick Veilleux) Georges (Claire Paquet), Lorraine (feu Jean-Claude Godin) et Nicole; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la clinique d'oncologie des poumons de l'hôpital Laval (IUCPQ) et le personnel de l'unité des soins prolongés ainsi que celui de l'unité des soins palliatifs pour leur dévouement, les bons soins prodigués, l'attention portée et leur humanisme. Monsieur Thibodeau ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 11h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC G1S 3G3 www.cancer.ca. Les formulaires seront disponibles à l'église.