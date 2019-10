LEPAGE, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Lepage, fils de feu dame Juliette Grenier et de feu monsieur Wilfrid Lepage. Il était le conjoint de madame Lise Tremblay. Il demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Claudine Déry), Nathalie (Gaétan Cayer) et Guy (Shirley Galeuzzi); ses petits-enfants : Tanya, Alexandre, Fanny (Alexandre), Sandra (Olivier), Keven (Branda), Sabrina (Jean-Philippe), Rosalie et Logan; son arrière-petite-fille Luna; la mère de ses enfants Monique Goulet. Il était le frère de feu Robert (feu Lucille), feu Jacques et Jeannine (Clément). Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe : Sylvie (Marc), Alain (Caroline) et Caroline (Jean), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'urgence et des soins palliatifs (2ième étage) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et l'équipe des soins palliatifs du CLSC des Rivières, en particulier la Dre St-Hilaire pour le dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.