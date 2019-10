De retour sur scène, Patrick Bruel s’en vient au Québec

Malgré les allégations d’inconduites sexuelles qui le pourchassent depuis bientôt deux mois, Patrick Bruel a repris sa tournée en France et il est attendu à Montréal et Québec dans deux semaines.

Les concerts au Centre Bell et au Centre Vidéotron, les 6 et 7 novembre, auront donc lieu comme prévu. «Les préparatifs se poursuivent», a indiqué au Journal le directeur des communications de Québecor Sports et divertissement, David Messier.

Après une pause de cinq semaines, Patrick Bruel a enchainé quatre concerts, la semaine dernière, – à Nantes, Rennes, Caen et Rouen – à chaque fois devant des salles combles.

Selon la presse française, le chanteur n’aurait fait aucune allusion aux enquêtes qui ont été déclenchées à la suite des allégations de cinq femmes qui disent avoir été victimes de gestes et propos déplacés dans des contextes de séances de massage.

Les admirateurs rencontrés par les journalistes lors de ces concerts ont tous offert leur soutien indéfectible à Patrick Bruel.