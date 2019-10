TURGEON, Michel



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 17 octobre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Michel Turgeon, époux de feu madame Gilla Caron. Il était le fils de feu madame Rose-Alma Tremblay et de feu monsieur Émilien Turgeon. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h 15.Il laisse dans le deuil son fils Gabriel (Sophie Otis), ses petits-enfants, son frère Roger (Marie Brisson) et leurs enfants et sa petite-fille, feu Jean-Guy. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.