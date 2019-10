Démolitions dénoncées

Regrettant que le programme de reconstruction à la suite des inondations en Beauce s’applique « sans nuances », un organisme de défense du patrimoine appelle à l’arrêt de la « destruction massive et aveugle du patrimoine ».

Le Groupe d’initiative et de recherches appliquées au milieu (GIRAM), dont l’une des missions est la protection du patrimoine, demande au gouvernement d’intervenir, principalement à Sainte-Marie, mais aussi à Vallée-Jonction et à Saint-Joseph.

Il émet trois propositions. La première, de décréter un moratoire d’un an sur la démolition de bâtiments répertoriés pour leur valeur patrimoniale. Il suggère ensuite la mise sur pied d’un comité d’experts au sein de l’administration gouvernementale.

Enfin, il propose la création d’îlots historiques comme lieux de mémoire municipaux en surélevant certains bâtiments ou en construisant des digues.

Surprise

« L’âme des villes et des villages se trouve dans les vieux quartiers. Nous pensions que c’était des maisons des années 1970, 1980 qui étaient démolies. Nous avons été stupéfaits (en passant à Sainte-Marie) qu’on appliquait mur à mur le programme de compensations », lance Gaston Cadrin, vice-président du GIRAM.

M. Cadrin estime que sur les 300 maisons qui seront démolies à Sainte-Marie, il y en a environ 200 qui ont une valeur patrimoniale.

« Notre grand intérêt pour le patrimoine historique ne veut en rien effacer notre compassion pour les gens concernés », a tenu à préciser Pierre-Paul Sénéchal, président du GIRAM.

« Le patient Beauce a été touché dans son cœur institutionnel. On fait actuellement une opération à cœur ouvert à la hache au lieu du scalpel. On pense que le gouvernement a fourni les haches, et pas les éléments plus raffinés », a-t-il ajouté.

« À Sainte-Marie, on est face à un anéantissement de la quasi-totalité du centre-ville. Qu’est-ce qui va rester de l’âme beauceronne ? Il était justifié que le gouvernement intervienne rapidement. Mais les ministères de la Sécurité publique, des Affaires municipales et de la Culture auraient dû se parler », regrette M. Sénéchal.

Réponse du MCC

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC), par l’entremise de Brigitte Roussy, l’attachée de presse de la ministre Nathalie Roy, a indiqué qu’il prendra « plus amplement connaissance des propositions faites par le GIRAM [...] la question de la préservation du patrimoine, dans le contexte de l’inondation du centre-ville de Sainte-Marie, ne peut être étudiée isolément, sans considérer d’autres facteurs tels que la sécurité civile, la salubrité et la sécurité des bâtiments ».

Le bureau du maire de Sainte-Marie a répondu au Journal que Gaétan Vachon ne commenterait pas la situation pour l’instant.