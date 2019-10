Du ballon ovale à l’arène

Dans sa jeunesse, c’est sur le terrain de football que Clovis Drolet a encaissé ses premiers contacts. Les enseignements tirés de cette autre passion sportive ont contribué à faire de lui un athlète qui, à son tour, distribue les coups à l’aide de ses gants plutôt qu’avec ses épaulettes.

Drolet (10-0, 6 K.-O.) se produira en sous-carte du gala Révolution, samedi soir au Complexe Capitale Hélicoptère.

Le protégé de Eye of the Tiger Management, qui sera opposé au Jamaïcain Richard Holmes (18-10, 8 K.-O.), disputera son premier combat de 10 rounds. Fier du chemin parcouru, le cogneur de Québec a toujours mis les bouchées doubles à l’entraînement, que ce soit dans l’arène ou comme joueur de football avec les Centaures de la Courvilloise ou avec l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.

« J’aime encore les deux sports. Le football m’a amené plein de choses, comme l’explosion. Il faut que tu sois dur comme dans le ring et ça fait sortir le caractère. Au football, c’est un sport rough où tu te retrouves souvent devant des gars plus gros que toi », a raconté le pugiliste invaincu, qui en sera à un troisième combat professionnel dans sa ville d’origine.

Des points communs

Lorsqu’il enfilait casque et épaulettes, Drolet n’a jamais reculé devant les défis variés. Comme ancien secondeur extérieur, joueur de ligne défensive, porteur de ballon ou même spécialiste des retours de bottés, il considère que les acquis n’ont pas été abandonnés avec les crampons à la retraite.

« Le football m’a apporté une bonne base d’athlète, et comme la boxe, c’est un sport très cérébral. Quand tu es secondeur, tu ne peux pas juste te dire : OK, pendant tout le match, je vais foncer dans ce trou-là et attaquer. L’autre équipe va s’ajuster et tu dois lire les formations à chaque jeu. À la boxe, tu dois aussi lire ton adversaire à tout moment pour frapper et éviter les coups ».

C’est pourquoi durant ses belles années au secondaire, le Beauportois s’est immergé dans la marmite des deux sports. Jusqu’à ce qu’il sente, vers 15 ans, que le feu brûlait davantage pour ses combats entre les câbles que pour ceux sur le gazon, après avoir remporté le Championnat canadien juvénile de boxe.

« Ensuite au niveau junior, tu commences à faire des compétitions internationales. Je me suis mis à prendre la boxe vraiment plus au sérieux. Techniquement, au football, je pouvais faire le jeu qu’on attendait de moi, mais je ne sentais pas que je pouvais changer la game comme je le faisais individuellement dans la boxe », a-t-il expliqué.

Une belle opportunité

La boxe étant désormais son unique flamme, Drolet estime que le duel qu’il livrera samedi soir pourrait le propulser à un autre niveau. « Les combats de 10 rounds t’amènent vers les combats pour les titres mineurs et tu deviens classé. Tu veux être bon dans ce contexte-là parce qu’il n’y en a pas de championnats du monde de six rounds. C’est là où je me sens vraiment dans ma zone. « Du point de vue de la forme, de la technique et de ma concentration, je suis à mon mieux. Tout s’aligne. À 28 ans, ce n’est pas trop tard. Il y a de plus en plus de boxeurs qui atteignent leur sommet dans la trentaine. »

Débuts pour Hubert Poulin

Un autre boxeur local qui fait la transition d’un sport à un autre est le Beauceron Hubert Poulin, qui entamera sa carrière professionnelle après avoir passé les neuf dernières années dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Le natif de Saint-Georges a fait régulièrement parler ses poings sur la glace et il tentera d’imposer sa médecine au Mexicain Francisco Lagunes, chez les mi-lourds.

« Mon nom au hockey est fait, mais j’ai l’intention qu’on commence à parler de moi dans le ring. Je n’ai pas décidé de passer pro pour la parure. Ne clignez pas des yeux, ça va aller vite », a promis celui qui aimerait devenir champion canadien.

LE GALA RÉVOLUTION

Super- mi-moyens (10 rounds)

Artem Oganesyan (10-0, 8 K.-O.) contre Jose Carlos Paz (23-10-1, 13 K.-O.)

Super-moyens (6 rounds)

Lexson Mathieu (6-0, 5 K.-O.) contre Giovanni Carpentieri (8-3-3, 3 K.-O.)

Super- mi-moyens (8 rounds)

Sadriddin Akhmedov (9-0, 8 K.-O.) contre Johnny Navarrete (33-15-2, 15 K.-O.)

Super- mi-moyens (10 rounds)

Clovis Drolet (10-0, 6 K.-O.) contre Richard Holmes (18-10, 8 K.-O.)

Super-légers (8 rounds)

Steve Claggett (27-6-2, 17 K.-O.) contre Nazareno Gaston Ruiz (34-18, 12 K.-O.)

Super-plumes (4 rounds)

Leila Beaudoin (débuts) contre Tereza Dvorakova (0-1)

Moyens (6 rounds)

Andrei Efremenko (1-0) contre Abel Nicolas Adriel (23-19-3, 5 K.-O.)

Mi-lourds (4 rounds)

Hubert Poulin (débuts) contre Francisco Lagunes (1-3)