CHICOINE, Lucille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 octobre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lucille Chicoine, fille de feu madame Aimée-Rose Fortier et de feu monsieur Wilfrid Chicoine. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses plus proches parents et ami(e)s; particulièrement ses neveux, nièces ainsi que son frère cadet Gilles Villeneuve.. La famille y recevra les condoléances de 10h à 11h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. La famille adresse de sincères remerciements au personnel de la Résidence St-François ainsi qu'au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec. Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca et Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.