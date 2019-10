CLOUTIER, Ernest



Au Centre d'hébergement et de soins longue durée de Montmagny, le jeudi 17 octobre 2019, est décédé à l'âge de 76 ans et 7 mois, monsieur Ernest Cloutier époux de madame Louise Thibault. Originaire de L'Islet (Saint-Eugène), il était le fils de feu dame Alice Bernier et de feu monsieur Amédée Cloutier. Outre sa tendre épouse qui l'a accompagné pendant 53 ans, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Michel St-Pierre) et Stéphane (Mélissa Laplante-Bilodeau), ainsi que ses petits-enfants adorés : Éloïse (Étienne Corbeil), Béatrice et Jules. Il était le frère et le beau-frère de : feu Alcide, feu Léopold (Jacqueline Thibeault), feu Rose-Alice (feu Yvon Caron), Lucie (feu Denari Caron), Ida (feu Réal Deladurantaye) et Fernand (Jeannine Duval); de la famille Thibault : feu Jeannette (Jean-Guy Lafontaine), Georges (Céline Robichaud), Yvette (Siméon Caron), feu Laurent, Paul-André (Réjeanne Lacroix), Francine (Martin Bélanger), feu Jean-Louis, Ginette, Jocelyne (Mario Lamarre), Marcel et Gaston (Janye Thibault); le parrain de Sylvain Cloutier et de Tommy Lafontaine. Sont aussi affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Un merci chaleureux est adressé à tout le personnel de la Résidence à la Croisée du Bonheur de Beaumont, tout particulièrement à Cathy Demers et Josée Paré, pour leur respect, leur amour, leur dévouement et leurs bons soins pendant cinq ans. Également, des remerciements sont offerts au personnel du CHSLD de Montmagny qui lui ont prodigué des soins attentionnés et professionnels tout au long de cette dernière année. La famille demande à ce que les témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, plutôt que sous forme de fleurs ou d'offrandes de messes. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 25 octobre de 19h à 21h; samedi jour des funérailles à compter de 11h30.Il sera par la suite incinéré, et ses cendres déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Eugène.