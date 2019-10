FELLICE, Thérèse Baron



Au centre Paul-Gilbert, le 12 octobre 2019, à l'âge de 91 ans est décédée Madame Thérèse Baron épouse de feu Jean Fellice. Elle demeurait à Lévis (Saint-Nicolas). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Yves et son amie Danièle Turgeon, Ghislaine (Marc Beaudoin), Alain (Sylvie Miron); ses petits-enfants : Samuel, Myriam, Catherine. Elle était la soeur de : feu Simonne Olivier (feu Eugène Olivier), feu Gaston (feu Juliette Pomerleau), feu Roger (Louisette Allard), feu Gérard (feu Jeanne Turcotte), feu Cécile (feu Raymond Gingras), feu Jean- Marie (feu Lucienne Arel), feu Jean-Guy, feu Marcel, et la belle-soeur de : feu Cécile Fellice, feu Pierre Fellice (feu Bibianne Tarrot), feu Francis Fellice (feu Lucille Jacques), feu Lucienne Fellice (feu Philippe Pedneault), feu Rose Anna Fellice (feu René Baron). Elle laisse égalements dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Paul Gilbert et l'équipe des soins à domicile particulièrement Mme Michèle Guilbert pour les bons soins prodigués à Mme Baron. La famille recevra les condoléances au salonle samedi 26 octobre 2019 de 9h00 à 11h45.. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur du Québec ou à la Société Alzheimer (Chaudière-Appalaches). Des formulaires seront disponibles au salon.