ST-LAURENT, Donald



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 16 octobre 2019, est décédé à l'âge de 71 ans et 5 mois, M. Donald St-Laurent, fils de feu Émile St-Laurent et de feu Dolorès Landry, domicilié à Québec et originaire de Thetford Mines. Il était le frère de feu Jocelyn St-Laurent. Il laisse un bon souvenir à Solange Deblois ainsi qu'à sa nièce: Claudie St-Laurent qu'il adorait comme sa propre fille ainsi qu'à plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 26 octobre à compter de 9 h à la :L'inhumation suivra au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.