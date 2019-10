Football collégial: match sans lendemain pour le Notre-Dame

Le rideau tombera sur la saison régulière du circuit collégial Division 1 en fin de semaine et le campus Notre-Dame-de-Foy doit absolument remporter son dernier match pour se glisser dans les séries éliminatoires.

Le CNDF (3-5) accueillera, vendredi soir, les Cougars du Collège Champlain (4-4) dans un match sans lendemain. En plus de gagner, le Notre-Dame doit aussi compter sur une défaite des Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu (3-5) face aux Spartiates du Vieux Montréal (7-1), samedi dans la métropole. Les Spartiates remporteront le championnat de la saison régulière avec un gain face aux Géants.

Dans l’éventualité où le CNDF et Saint-Jean-sur-le-Richelieu s’inclinent à leur dernière sortie, les Géants obtiendront le dernier laissez-passer donnant accès aux séries en raison de leur victoire face au Notre-Dame plutôt cette année.

«On ne contrôle pas tout, mais nous avons de bonnes opportunités de passer si on gagne, a résumé l’entraîneur-chef Marc-André Dion. C’est un match sans lendemain. On n’a jamais raté les séries depuis les débuts du programme en 2003. Dans la défaite à Vanier lors du dernier match, les entraîneurs voulaient plus que les joueurs. Cette semaine, le mot d’ordre est que ça doit venir des joueurs. Ils doivent avoir le couteau entre les dents.»

Après un début de saison difficile, les Cougars ont repris de la vigueur. Leur unité défensive est la plus pingre du circuit pour le nombre de verges allouées. «Lennox laisse leur défensive gagner des parties, a souligné Dion. En offensive, ils misent sur le jeu au sol avec de bons porteurs de ballon et lancent de courtes passes avec un taux de réussite élevé. Leur offensive ressemble à celle de Garneau.»

Élans

Assurés de terminer en 4e place et d’évoluer à domicile lors du premier match des séries en vertu de leur victoire in extremis face aux Géants, samedi dernier, par la marque de 27-21, les Élans de Garneau (5-3) accueilleront, samedi, les Faucons de Lévis-Lauzon (1-7) qui seront écartés de la danse d’après saison pour une deuxième année consécutive.

Quant aux Titans de Limoilou (6-2) qui ont eux aussi signé une victoire dramatique la semaine dernière face aux Nordiques de Lionel-Groulx au pointage de 21-17 pour confirmer leur troisième place, ils visiteront les Cheetahs de Vanier (4-4).