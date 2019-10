«Ils ont été plus opportunistes» –Carey Price

Les Sharks sont la véritable bête noire de Carey Price. Il n’a remporté que deux matchs contre eux. Si on fait exception des Golden Knights, il s’agit de son plus bas total.

« C’est une équipe qui joue bien et qui sait profiter de ses occasions de marquer. Je pense que dans l’ensemble, on a été solide, mais ils ont été plus opportunistes que nous. » – Carey Price

Les Sharks disputeront un deuxième match en 24 heures, ce soir à Toronto. L’avance qu’ils se sont forgée au cours de la deuxième période leur a permis de garder des réserves d’énergie.

« À ce moment, ils ont commencé à resserrer le jeu. Ils nous attendaient et se contentaient de sortir la rondelle de leur territoire. Cela nous a forcés à retraiter dans notre zone à de multiples reprises. » – Brett Kulak

« C’est une équipe qui mise sur plusieurs vétérans. Ils ont de l’expérience. Ils l’ont démontré ce soir [hier]. Ils n’ont peut-être pas notre rapidité, mais ils savent comment bloquer les lignes de passe et causer des revirements. » – Jonathan Drouin

Le Canadien n’a pas aidé sa cause en accordant deux buts en fin d’engagement. Le genre de situation qui a tendance à couper les jambes d’une équipe.

« Ça fesse un peu pendant quelques minutes. Sept fois, c’est beaucoup. Ça nous a coûté un peu depuis le début de l’année. Ç’a été le cas également ce soir [jeudi]. » – Jonathan Drouin

Après avoir connu leur part de succès ensemble l’an dernier, Max Domi et Jonathan Drouin étaient de retour au sein de la même unité pour la première fois de la saison.

« Ça a bien été. On avait de la vitesse. Plus le match avançait, plus on se sentait à l’aise. On a attaqué le filet adverse sans trop faire dans la dentelle. » – Jonathan Drouin