Kaapo Kakko se flagelle publiquement

Le jeune attaquant des Rangers de New York Kaapo Kakko ne s’enfouit pas la tête dans le sable et est bien conscient qu’il ne livre pas la marchandise.

Questionné sur ce qu'il devait améliorer dans son jeu présentement, le deuxième choix au total du dernier encan de la Ligue nationale de hockey n’est pas passé par quatre chemins.

«Tout, a-t-il affirmé au quotidien le «New York Post». Je joue du mauvais hockey.»

Avant les rencontres de jeudi soir, le Finlandais de 18 ans avait amassé un but et une mention d’aide en sept parties. Il a également maintenu un différentiel de -6. Des statistiques qui le déçoivent énormément.

«Je veux avoir le rôle d’un leader... je veux être le gars qui marque des buts et gagne des matchs dès maintenant», a-t-il exprimé.

«Il se met beaucoup de pression sur les épaules et il veut être bon maintenant, a pour sa part dit l’entraîneur-chef des Rangers, David Quinn, au sujet de la jeune sensation. Mettons-nous dans ses souliers, c’est un jeune de 18 ans qui joue pour les Rangers de New York et qui est mis dans une position où on lui demande d’en faire énormément. Il est très rare de voir un joueur de 18 ans brûler la ligue.»

Qu’à cela ne tienne, Quinn a tout de même décidé de placer son jeune attaquant dans une situation où il pourra réaliser ses objectifs. Mardi dernier dans un revers de 3 à 2 contre les Coyotes de l’Arizona, Kakko a obtenu du temps de glace sur le premier trio en compagnie d’un certain Mika Zibanejad et il a révélé qu’il avait l’intention de répéter l’expérience pour les prochaines parties des siens.

«Son potentiel est supérieur à celui de la plupart des joueurs de 18 ans qui entrent dans cette ligue. [Il pourrait débloquer] cette semaine ou le mois prochain. Cependant, il y arrivera quand il trouvera une certaine constance dans son jeu et il connaitra ensuite énormément de succès.»