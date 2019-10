L’Amérique du Sud dans la mire

Photo tirée de Twitter Le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel (2e à partir de la gauche), et la v.-p. aux communications, Élise Proulx, ont exposé les grandes lignes du prochain plan stratégique de la société d’État au premier ministre François Legault (au centre) et à son chef de cabinet, Martin Koskinen (premier à droite), lors d’une rencontre à Québec, plus tôt cette semaine.