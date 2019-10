Le New York Times et le Washington Post bannis des agences fédérales?

C'est le Wall Street Journal qui rapportait cette nouvelle en début d'après-midi.

Une porte-parole de l’administration justifie la fin de ces abonnements par un souci d’économie et avance que des centaines de milliers de dollars des contribuables américains seront épargnés.

Je ne crois pas me tromper en affirmant que personne n’est dupe et que la décision vise des publications que le président considère comme des adversaires. On ne compte plus les attaques de Donald Trump contre ces deux journaux, et son célèbre «fake news» résume l’essentiel de ses tirades concernant le travail des journalistes.

Il y a plus qu’une petite vendetta dans ce dossier. En mettant fin aux abonnements, l’administration prive les deux journaux d’une importante source de revenus. En effet, le Times et le Post vendent beaucoup d'espaces publicitaires à des compagnies ou agences parce que celles-ci savent que leurs publicités seront regardées dans différentes agences fédérales et qu’elles pourront influencer les décideurs. Le New York Times publie même une édition spéciale pour Washington DC. Si vos journaux n’entrent plus dans les agences, quel est l’intérêt d’y placer des publicités?

Un geste anodin? On évalue à 20 millions de dollars les pertes potentielles. Quelles autres publications seraient touchées par les coupes? Aucune. On se concentre sur les «ennemis» du président.

Il faut également ajouter à cette décision la véritable guerre que des partisans de Trump s’apprêtent à livrer aux médias. Ils ont déjà accumulé 2 millions de dollars pour enquêter sur des journalistes du New York Times et du Washington Post.

Parmi les gestes controversés que pose Donald Trump, il faudra se souvenir de ses attaques et de ses menaces contre les médias. Le journalisme d’enquête a plus que jamais sa place aux États-Unis et constitue un contre-pouvoir pertinent et nécessaire. Ce fameux «quatrième pouvoir» coûte cher et rapporte souvent moins que les titres sensationnalistes, mais s’en priver serait une perte considérable.

Caricature de Tom Janssen