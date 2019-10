Le père de Régis Labeaume est gravement malade

Afin de couper court aux rumeurs, le maire de Québec a senti le besoin, jeudi, de justifier son absence lors des deux dernières séances du conseil municipal, confirmant qu’il était bel et bien au chevet de son père gravement malade.

«Il commence à y avoir des rumeurs alors je vais expliquer la situation; mon père va très mal et je l’accompagne, je ne sais pas encore pour combien de temps. Il me permet de vous le dire», a déclaré Régis Labeaume d’entrée de jeu lors d’une mêlée de presse en milieu d’après-midi.

«La difficulté, c’est que je suis le seul enfant de la famille à Québec. Depuis que ma sœur est décédée il y a plus d’un an, mes deux frères vivent à l’extérieur dont un en Californie alors c’est ma charge à Québec et je vais avoir encore d’autres absences dans les prochains jours, semaines, je ne le sais pas. Je voulais que les gens le sachent parce que là, c’était rendu que c’était moi qui était malade encore, alors c’est ça qui se passe et il n’y a rien d’autre que ça.»

Tensions avec des journalistes

De nombreux sujets d’actualité controversés ont été abordés lors de cette mêlée de presse qui a ensuite tourné au vinaigre. Visiblement fatigué et irrité par certaines questions sur le tramway, la gestion des ordures, la centrale de police ou encore les coûts élevés du carburant pour son véhicule de fonction, le maire a invité des journalistes à se calmer.

Le maire s’en est ensuite pris à un journaliste de Radio-Canada concernant son reportage sur l’entente verbale entre la Ville de Québec et Alex-Coulombe pour les droits d’identification du Colisée Pepsi, entre 2009 et 2015. «Ils ont payé complètement. Je ne peux pas croire que vous pensiez qu’ils n’avaient pas payé, ça me dépasse», a lancé le maire, qui lui a montré les preuves écrites des versements (de 862 500 $) qu’il réclamait depuis plus d’un mois.

«Si vous m’interpellez, je vais devoir répondre M. le maire. Je n’ai jamais dit qu’ils n’avaient pas payé, j’ai dit que je demandais seulement les documents qui attestaient d’une entente verbale [...] C’est cheap ce que vous faites...Vous n’êtes pas à la hauteur de vos fonctions», lui a balancé le journaliste. Furieux, le maire lui a reproché de faire un «show» et lui a demandé de rester poli et respectueux.

Réorganisation administrative

En après-midi, la Ville de Québec a par ailleurs tenu un plénier pour défendre sa réorganisation administrative critiquée par l’opposition, rappelant le taux global de satisfaction de 71 % pour les services de proximité offerts à la population, apprenait-on dans un récent sondage.

«Comme il y a beaucoup de démagogie, on a décidé d’y aller avec la vérité. Le nouveau spin, c’est de dire que tout va mal, que la réorganisation va mal alors on met la vérité sur table», a commenté le maire Régis Labeaume.

La Ville a affirmé qu’elle avait déjà réalisé des économies d’un peu plus de 4 M$ depuis trois ans, dans la foulée de la réorganisation, grâce à des coupures de postes de cadres et le regroupement d’employés dans les mêmes locaux. L’opposition a toutefois accusé l’administration Labeaume de ne pas livrer la marchandise puisqu’elle avait promis, en 2017, des économies de 21,5 M$ sur cinq ans et des coupures de postes plus importantes.

Inquiétudes pour le déneigement

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, s’est également montré très inquiet pour le déneigement cet hiver des secteurs de Val-Bélair et des rangs Ouest, près de l’aéroport, puisque les soumissions d’un deuxième appel d’offres – à la suite de l’annulation du premier – sont encore plus élevées de 1,5 M$.

«On est rendus à 2,5 M$ (de plus) que les estimations de départ. L’administration Labeaume n’est pas prête. S’il tombe 25 centimètres de neige dans ces secteurs-là demain matin, on ne sait pas qui va ramasser la neige et comment ça va être fait. À eux de se dépêcher parce qu’à Québec, on a souvent des surprises et la neige commence à tomber de bonne heure.»

Le conseiller responsable du dossier, Jérémie Ernould, et le directeur général adjoint des services de proximité, Alain Tardif, ont voulu se faire rassurant, promettant qu’aucun territoire ne serait laissé pour compte. «C’est grâce à la réorganisation qu’on va être prêts et on va arriver avec tous les détails la semaine prochaine», a affirmé M. Ernould.